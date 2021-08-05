Otomobilden zorla indirilen kadın, bir başka otomobilin çarpmasıyla can verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobilden zorla indirilen kadın, bir başka otomobilin çarpmasıyla can verdi

Otomobilden zorla indirilen kadın, bir başka otomobilin çarpmasıyla can verdi
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

ANKARA'da, yolun ortasında zorla indirilen kadın, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ANKARA'da, yolun ortasında zorla indirilen kadın, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sıralarında Ankara'nın Mamak içlesi Kayaş mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Samsun Yolu üzerinde Kırıkkale yönüne giden siyah renkli lüks otomobil, yolun sol şeridinde durdu. Duran araçtan kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın zorla indirildi. Kaldırıma geçmek isteyen kadına o esnada Muhammed Doğukan Kildaş yönetimindeki 06 HA 774 plakalı otomobil çarptı. 

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Muhammed Doğukan Kildaş gözaltına alındı. Aday sürücü olan Kildaş'ın 0.32 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, emniyet ekiplerinin kadının indiği aracı ve sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor. 


Otomobilden zorla indirilen kadın, bir başka otomobilin çarpmasıyla can verdi
Otomobilden zorla indirilen kadın, bir başka otomobilin çarpmasıyla can verdi
Otomobilden zorla indirilen kadın, bir başka otomobilin çarpmasıyla can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında korkutan görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü kararttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında korkutan görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü kararttı
Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki iddianame hazır! Görüntüyü yayınlayanlar da dahil 7 kişi hakkında suç duyurusu
Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki iddianame hazır! Görüntüyü yayınlayanlar da dahil 7 kişi hakkında suç duyurusu
Son dakika! DEAŞ bombacısının 'travma' savunmasını fotoğrafları çürüttü
Son dakika! DEAŞ bombacısının 'travma' savunmasını fotoğrafları çürüttü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Ece Erken Aleyna Tilki Yıldız Tilbe
Spor Eda Erdem Mesut Özil Metin Oktay Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobilden zorla indirilen kadın, bir başka otomobilin çarpmasıyla can verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 04:13:39. #1.15#

title