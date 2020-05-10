Otomobilden yapılan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep'te elektrik direğinden kablo hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'te elektrik direğinden kablo hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mücahitler Mahallesi'nde bir elektrik direğinden kablo çalan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği 3 şüpheliden birini yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 2 zanlının da yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Emniyet tarafından basınla paylaşılan görüntülerde zanlıların elektrik direğinden kablo çaldığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA