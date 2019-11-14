Otomobilden sistemi çalan şüpheliler yakalandı

14.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:32

Gaziantep'te bir otomobilden ses sistemi ve teyp çalan 2 kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı.



Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Nizip İlçesinde Namık Kemal ve Hafızpaşa Mahallesinde 13 Kasım 2019 günü gece saatlerinde meydana gelen 2 ayrı otomobilden teyp ve ses sistemi çalındı. Olaylar üzerine harekete geçen Hırsızlık büro ekipleri yaptığı çalışmalarda hırsızlık şüphelilerinin M.Ç ve H.B olduğunu belirledi. Ekipler, yaptığı operasyonla 2 şahsı da çalınan malzemelerle birlikte yakaladı.



Gözaltına alınan şahıslarla ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA