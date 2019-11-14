Otomobilden sistemi çalan şüpheliler yakalandı
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Otomobilden sistemi çalan şüpheliler yakalandı

Gaziantep'te bir otomobilden ses sistemi ve teyp çalan 2 kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

14.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:32
Otomobilden sistemi çalan şüpheliler yakalandı

'te bir otomobilden ses sistemi ve teyp çalan 2 kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in İlçesinde ve Hafızpaşa Mahallesinde 13 Kasım 2019 günü gece saatlerinde meydana gelen 2 ayrı otomobilden teyp ve ses sistemi çalındı. Olaylar üzerine harekete geçen Hırsızlık büro ekipleri yaptığı çalışmalarda hırsızlık şüphelilerinin M.Ç ve H.B olduğunu belirledi. Ekipler, yaptığı operasyonla 2 şahsı da çalınan malzemelerle birlikte yakaladı.


Gözaltına alınan şahıslarla ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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