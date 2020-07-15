Otomobilden sahte para ve uyuşturucu çıktı
BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 1 kilogram metamfetamin ve 50 TL'lik 445 sahte banknot ele geçirildi.
15.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:00
BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 1 kilogram metamfetamin ve 50 TL'lik 445 sahte banknot ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı. Aramada, 1 kilogram metamfetamin ve 50 TL'lik 445 sahte banknot ele geçirildi. Otomobilde bulunan A.Ş.Z ve Ç.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA