Otomobilden rastgele ateş açtı, özel harekat polisleri yakaladı
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Otomobilden rastgele ateş açtı, özel harekat polisleri yakaladı

Otomobilden rastgele ateş açtı, özel harekat polisleri yakaladı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta, seyir halindeki otomobilden silahla havaya rastgele ateş eden İbrahim K. (26), polisi alarma geçirdi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, seyir halindeki otomobilden silahla havaya rastgele ateş eden İbrahim K. (26),  polisi alarma geçirdi. Aracını terk edip bir evin bahçesine saklanan şüpheli, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı.

Gece geç saatlerde Mağralı Mahallesi'nde İbrahim K., otomobiliyle giderken pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, ihbar edilen otomobili, Yörük Selim Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette bulundu. Araçta inceleme yapan polisler, çelik yeleklerini giyip mahalleyi ablukaya alırken, bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalar sonunda İbrahim K. bir evin bahçesinde yakalanıd. Alkollü olduğu belirlenen İbrahim K.'nın gözaltına alınırken gülmesi dikkat çekti, ateşlediği pompalı tüfek ise çevredeki başka bir evin bahçesinde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Otomobilden rastgele ateş açtı, özel harekat polisleri yakaladı
Otomobilden rastgele ateş açtı, özel harekat polisleri yakaladı
Otomobilden rastgele ateş açtı, özel harekat polisleri yakaladı
Otomobilden rastgele ateş açtı, özel harekat polisleri yakaladı
Otomobilden rastgele ateş açtı, özel harekat polisleri yakaladı
Otomobilden rastgele ateş açtı, özel harekat polisleri yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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