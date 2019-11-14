Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı (2)
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Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı (2)

SÜRÜCÜ ÖLDÜManisa'nın Kula ilçesinde, patlayan lastiği değiştirmek için otomobilinden inen ve TIR çekicisinin çarptığı Niyazi Çetinkol (26), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

14.11.2019 18:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:08
Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı (2)

SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Manisa'nın ilçesinde, patlayan lastiği değiştirmek için otomobilinden inen ve TIR çekicisinin çarptığı Niyazi Çetinkol (26), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan TIR şoförü Engin Erdoğan ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),


Kaynak: DHA
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