Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı

14.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:46

MANİSA'nın Kula ilçesinde, patlayan lastiği değiştirmek için otomobilinden inen Niyazi Çetinkol'a (26), TIR çekicisi çarptı. TIR'ın altında kalıp, yaklaşık 25 metre sürüklenen Çetinkol, ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Ankara-İzmir yolu Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Niyazi Çetinkol yönetimindeki 35 HB 611 plakalı otomobilin sol arka lastiği patladı. Çetinkol, lastiği değiştirmek için otomobili yol kenarına park edip, indi. Otomobilinin bagajından lastiği almak için arkaya giden Çetinkol'a, Engin Erdoğan'ın (49) kullandığı çekme belgeli TIR çekicisi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, Çetinkol, altında kaldığı TIR çekicisiyle yaklaşık 25 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çetinkol, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilincinin kapalı olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu belirlenen Çetinkol, durumunun ağır olması nedeniyle Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.TIR şoförü Engin Erdoğan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA