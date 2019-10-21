Otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı

21.10.2019 12:26

ADANA'da polis ekiplerinin, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde kaçak sigara ve pipo tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, D-400 uygulama alanında şüphelendiği otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1065 paket kaçak pipo tütünü ve 267 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otomobilde detaylı incelemede bulunan polis ekipleri; torpido, bagaj, koltuk kılıfı ve kapı döşemesi içinden kaçak sigara ve tütün çıkardı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA