Otomobilden Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Samsun'da bir otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobilden 1 adet cep telefonu, 1 adet gözlük ve 1 adet flaş bellek çalındı. Olay polise haber verildi. Polis hırsızlık olayını aynı suçtan çok sayıda suç kaydı bulunan İ.İ.'nin (19) gerçekleştirdiğini tespit etti. İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.İ., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, hırsızlık yapan kişinin kendisine benzediğini ileri sürdü. İ.İ., bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN