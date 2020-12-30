Otomobilden hırsızlık yapan şahsı bekçiler yakaladı
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Otomobilden hırsızlık yapan şahsı bekçiler yakaladı

30.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:18
Otomobilden hırsızlık yapan şahsı bekçiler yakaladı

Adıyaman'da park halindeki bir otomobilin içerisinden elektrik kablosu çalan bir şahıs mahalle ve çarşı bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Adıyaman'da park halindeki bir otomobilin içerisinden elektrik kablosu çalan bir şahıs mahalle ve çarşı bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesinde park halinde bulunan Mustafa K'ya ait 02 AD 155 plakalı otomobil içerisindeki 40 metre uzunluğunda bulunan elektrik kablosunu gözüne kestiren Y.S., isimli şahıs otomobilin kapılarını açmaya çalıştı. Kapıları zorlayarak açan Y.S., burada bulunan elektrik kablosunu aldı. Hırsızlık olayını fark eden Mahalle ve Çarşı Bekçileri şahsı suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahsın çalmaya çalıştığı elektrik kablosu ise yeniden sahibine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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