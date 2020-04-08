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Polis, Güncel

Otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP'te, camını kırdıkları otomobildeki elektronik eşyaları çalan K.K. (31) ve M.P. (16) polis operasyonu ile yakalandı.

08.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:04
Otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP'te, camını kırdıkları otomobildeki elektronik eşyaları çalan K.K. (31) ve M.P. (16) polis operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden K.K.'nin 40 farklı dosyadan kaydının olduğu öğrenildi.

Dün gece saatlerinde, 8 Şubat Mahallesi'nde park halindeki otomobilin camını kırarak, araçta bulunan kamera, fotoğraf makinesi, laptop ve elektronik ürünleri çalan 2 şüpheli, malzemelerle birlikte kaçarak uzaklaştı. Sabah saatlerinde aracın camının kırıldığını gören sahibi durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın yaşandığı bölgede 100'e yakın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından K.K. ve M.P.'nin Mevlana Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Şüphelileri düzenlenen operasyon ile yakalayan ekipler çalınan malzemeleri ise bularak sahibine teslim etti.

'BEN YAPSAM NİYE MALZEMELERİ VEREYİM'Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirildikleri sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ben yapmadım. Ben yapsam malzemeleri neden getirip vereyim. Yapmadığım bir şey için niye buraya getirdiler anlamadım" diyen K.K.'nin ise 40 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi. 

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Kaynak: DHA

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