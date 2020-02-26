Otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
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Otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:21
Otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

'te otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Aydınbaba Mahallesi'nde 19 Şubat Çarşamba günü otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan operasyonla yakalanan şüpheliler, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şüphelilerin otomobildeki çantayı çalarak kayıplara karışması güvenlik kamerasınca kaydedildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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