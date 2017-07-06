Otomobilden Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Konya'da park halindeki otomobilin camının kırılıp 55 bin liranın çalınması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Çiftçi Talat Özkan, bir bankadan 55 bin lira çektikten sonra çanta içindeki parayı, otomobilinin koltuğuna bıraktı.



Daha sonra otomobiliyle merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giden Özkan, alışveriş yapmak için aracını yol kenarına park ettikten sonra bölgeden ayrıldı.



Bir süre sonra aracın yanına gelen kişi, tornavida ile camını kırdığı araçtaki paraları alıp kaçtı. Alışverişten dönen Özkan, durumu polise bildirdi.



Polis ekipleri, yaptıkları incelemede hırsızlık anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi.



Görüntülerde, bir kişinin yol kenarında park halindeki otomobilin yanına gelip etrafı kontrol ettiği, ardından camını kırdığı araçtaki çantayı alıp kaçtığı görülüyor.



Görüntüleri inceleyen ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.