Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında
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Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

Nizip ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında
13.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:42

Nizip ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 otomobilden meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan araştırmada şüphelilerin M.B ve Ö.T. olduğunu belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerinde yapılan aramada, çalışan ses sistemleri ve diğer malzemeler ve hırsızlık için kullanılan aletler ele geçirildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kapısını açtığı otomobile binen şüphelinin, otodaki teybi çaldıktan sonra araçtan çıkması ve kapıda parmak izi kalmaması için kapı kollarını kıyafetiyle silmesi ve çaldıkları ses sistemini götürmeleri yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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