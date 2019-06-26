Otomobilden gitar çalan hırsız tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te otomobildeki 14 bin lira değerindeki 2 gitarı çalan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şahinbey İlçesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde geçen Pazar günü park halindeki otomobilin arka koltuğunda bulunan gitarın çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla, İ.Y. çalmış olduğu gitarlar ile birlikte yakalanarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçirilen gitarlar ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA