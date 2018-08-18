Otomobilden Çanta Hırsızlığı

Otomobilden Çanta Hırsızlığı

Kırıkkale'de bir otomobilden çanta çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'de bir otomobilden çanta çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara-Kırıkkale karayolu Irmak köyü yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde otomobilin camını kıran 2 zanlı, araçtaki çantayı alarak kaçtı.

Yan taraftaki araçta dinlenen ve hırsızlığı gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, dinlenme tesisinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelendi. Görüntülerde, şapkalı ve kar maskeli 2 kişinin aracın camını kırarak, çantayı çalıp kaçmaları yer alıyor.

Jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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