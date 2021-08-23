Otomobilden cadde ortasında rastgele ateş açıldı: 1'i çocuk 2 yaralı
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Otomobilden cadde ortasında rastgele ateş açıldı: 1'i çocuk 2 yaralı

Otomobilden cadde ortasında rastgele ateş açıldı: 1'i çocuk 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da otomobilden rastgele ateş eden M.S. ve yanındaki 3 şüpheli, çay ocağında oturan Servet D. (68) ile Ömer A.'yı (13) yaraladı.

BURSA'da otomobilden rastgele ateş eden M.S. ve yanındaki 3 şüpheli, çay ocağında oturan Servet D. (68) ile Ömer A.'yı (13) yaraladı. Şüpheliler otomobille kaçarak uzaklaşırken, olay anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeden geçen lüks bir otomobildeki M.S., yanındaki 3 kişiyle beraber etrafa rast gele ateş etmeye başladı. Kurşunlar cadde üzerindeki bir çay ocağında oturan Servet D. ile Ömer A.'ya isabet etti. Servet D. karın bölgesinden Ömer A. ise bacağından yaralandı. Yaralılar kanlar içinde kalırken, şüpheli M.S. ve isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi otomobille kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

KAÇMA ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan M.S. ve diğer şüphelilerin rastgele ateş ederken çevredeki vatandaşların kaçıştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.


Otomobilden cadde ortasında rastgele ateş açıldı: 1'i çocuk 2 yaralı
Otomobilden cadde ortasında rastgele ateş açıldı: 1'i çocuk 2 yaralı
Otomobilden cadde ortasında rastgele ateş açıldı: 1'i çocuk 2 yaralı
Otomobilden cadde ortasında rastgele ateş açıldı: 1'i çocuk 2 yaralı
Otomobilden cadde ortasında rastgele ateş açıldı: 1'i çocuk 2 yaralı
Otomobilden cadde ortasında rastgele ateş açıldı: 1'i çocuk 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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Otomobilden cadde ortasında rastgele ateş açıldı: 1'i çocuk 2 yaralı - Haberler
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