Otomobilden Atlayan Kadını Dövüp, Yeniden Bindirdi

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, bir kadın hareket halindeki otomobilin kapısını açarak aşağı atladı. Kocası olduğu tahmin edilen sürücü, kadını önce tokatlayarak sonra da bagajdan çıkardığı demir çubuk ile dövdü. Çevredekiler araya girerek şiddete engel olduktan sonra kadın yeniden otomobile binerek yoluna devam etti. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Saha Mahallesi'nde gerçekleşen ve bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, hareket halinde olan bir otomobilin arka kapısını açan bir kadın kendisini aşağı attı. Bunun üzerine aracı durduran sürücü, eşi olduğu tahmin edilen kadının arkasından gitti. Kadın ile bir süre konuşan kişi, ardından öfkelenerek vurmaya başladı. Bu sırada araçtan inen başka bir kadın çifte engel olmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Aracına yönelen erkek sürücü bagajdan aldığı demir çubukla kadına vurmaya başladı. Yoldan geçenlerin araya girmesiyle sonlandırılan olayın ardından kadın ve erkek yeniden otomobile binerek yollarına devam etti.

- Gaziantep

Kaynak: DHA