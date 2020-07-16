Otomobilden atılan izmarit yangın çıkardı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sigara izmaritinden başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sigara izmaritinden başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Muratlı'nın İnanlı Mahallesi ile Ballıhoca Mahallesi arasındaki köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İnanlı-Ballıhoca karayolunu kullanan bir otomobilin içerisinden atılan sigara izmariti, köprü altındaki çöpleri ve kuru otları tutuşturdu. Alevler yükselerek yangın çıktı.

Durumu gören çevre sakinleri, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları sürerken, maddi hasar olmadığı görüldü.

Öte yandan, jandarma ekipleri yerlere sigara izmariti atılmaması konusunda sürücüleri önemle uyardı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA