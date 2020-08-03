Otomobilden ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı Malatya'da otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, S.A, (25) merkez Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi Çavdar Sitesi önünde beklediği sırada yanına yaklaşan ve plakası öğrenilemeyen otomobildeki şüpheli, pompalı tüfekle ateş ederek, olay yerinden kaçtı.

Açılan ateş sonucu sırtından yaralanan S.A, çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polisin olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.

Kaynak: AA