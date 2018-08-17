Otomobilden 89 Şişe Kaçak Alkol Çıktı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kente kaçak alkol soktuğu tespit edilen şahsın aracında yapılan aramada 89 şişe alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada otomobilin içerisinde kente kaçak alkol getirileceği bilgisine ulaşıldı. Bahse konu otomobil kent merkezinde bulunan Doğukent Mahallesindeki Niksar Yolu TOKİ köprüsü üzerinde durduruldu. Tokat Cumhuriyet Savcısının gecikmesinde sakıncalı hal kapsamında verdiği arama kararına istinaden araçta yapılan aramada 80 adet TAPDK belgesi bulunmayan kaçak olduğu değerlendirilen votka ile 9 adet TAPDK belgesi bulunmayan kaçak olduğu değerlendirilen viski olmak üzere toplamda 89 adet alkol ele geçirildi. 89 şişe kaçak alkole el konulurken araç sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - TOKAT