Otomobilden 8 kaçak göçmen çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilde yabancı uyruklu 8 kaçak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan gelen göçmen kaçakçılığı bilgisi üzerine ilçe girişinde önlem alan Malkara karakol ve asayiş ekipleri, 34 BPC 509 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yakalanan sürücü C.G. ile birlikte 3 Pakistan ve 5 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 8 kaçak göçmen gözaltına alındı. 8 kaçak, emniyetteki işlemlerinin ardından göçmen kampına gönderilirken sürücü C.G. ise adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA