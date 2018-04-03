Otomobilden 68 Bin Doları Çalan Şüpheliler Güney Amerikalı Çıktı

BURSA'da dün park halindeki otomobilin camını kırıp, içinde 68 bin dolar para olan çantayı çalan 4 şüpheli polisin müthiş takibiyle yakalandı. 2'si Perulu, 1'i Kolombiyalı, 1'i de Kübalı olduğu belirlenen şüpheliler, Avrupa'da toplu para çekme alışkanlığı olmadığı için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün öğle saatlerinde, finans işleriyle uğraşan Melih S.'ye ait park halindeki aracın içerisinde bulunan 68 bin doları camı parke taşıyla kırarak alan 4 şüpheli olay yerinden kaçtı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Önce Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde aracın camının kırılıp paranın çalınma anını kameradan tespit eden ekipler, hırsızların Şehreküstü Meydanı yönüne kaçtığını tespit etti. Burada bir başka güvenlik kamerası görüntüsünden de panik halindeki 4 kişi belirlendi. Görüntülerde, şüphelilerden 2'si Hocahasan Mahallesi'ne doğru yön değiştiriyor, cadde üzerinde bekleyen 3'üncü kişi beyaz renkli otomobille gelen 4'üncü kişiyi çağırıyor, ardından diğer 2 kişiyi de alıp İstanbul Caddesi'nden Yalova yönüne doğru kaçıyorlar.

Plakası alınan otomobilin kiralık olduğunu belirleyen ekipler aracın GPS sinyaline ulaşamasa da şehir polis kameralarından kiralık aracın Yalova'dan Kocaeli'nin Gölcük ilçesi yönüne gittiğini belirledi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli'de yapılan operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Bursa'ya getirdi. Yakalanan zanlıların yapılan kimlik kontrollerinde 4'ünün de hırsızlık için Güney Amerika'dan geldikleri ortaya çıktı. Cesar G. ve Neberu A.Q.V.'nin Perulu, Jaiko E.R.C.'nin Kolombiyalı, Roberto R.'nin de Kübalı olduğu belirlendi. Tercüman aracılığıyla ifadeleri alınan şüphelilerin, Avrupa'da toplu para çekme alışkanlığı olmadığı için Türkiye'ye geldiklerini söyledikleri öğrenildi.

Hırsızlık için gemiyle Atlantik Okyanusu'nu geçtikten sonra Cebelitarık Boğazını geçip Akdeniz'e gelen hırsızların 13 bin kilometre yol kat edip Türkiye'ye ulaştıkları belirtildi.

Şüphelilerin sabıkalı oldukları için havayolu yerine kaçak yolculuk yaptıkları deniz yolunu tercih ettikleri öğrenildi.

68 bin dolar para parayı çaldıktan sonra yakalanan Güney Amerikalı hırsızların olay sırasında başlarına peruk taktıkları da belirlendi. Yapılan üst aramalarında farklı peruklar, şapkalar ile sinyal kesici cihaz ele geçirildi. Şüphelilerin İstanbul'dan kiraladıkları otomobilin GPS kilitleme sistemini devre dışı bırakmak için jammer taşıdıkları ortaya çıktı.

Çaldıkları 68 bin dolar ise polis tarafından Melih S.'ye teslim edilirken, sorgusu tamamlanan 4 hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi.

- Bursa