Otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı
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Otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde 6 kaçak göçmen yakalandı.

26.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:25
Otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı

'ın ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde 6 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, istikametine seyreden M.K.Ş. yönetimindeki 34 NE 7267 plakalı otomobili takibe aldı. Polisin uyarısını dikkate almayan araç, Malkara Küçük Sanayi Sitesi girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan kontrollerde, 6 Pakistan uyruklu kaçak göçmenin yanı sıra bot ve kürekler ele geçirildi.


Kaçak göçmenlerin Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam ederken, sürücü M.K.Ş. ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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