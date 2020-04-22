Otomobilden 500 TL'lik müzik çalar çalarken suçüstü yakalandı
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Denizli, Polis, 3. Sayfa

Otomobilden 500 TL'lik müzik çalar çalarken suçüstü yakalandı

Denizli'de park halindeki bir otomobilden yaklaşık 500 TL'lik lüks müzik çaları çalmak isteyen genç hırsız polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

22.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:46
Otomobilden 500 TL'lik müzik çalar çalarken suçüstü yakalandı

Denizli'de park halindeki bir otomobilden yaklaşık 500 TL'lik lüks müzik çaları çalmak isteyen genç hırsız polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan bir otomobili gözüne kestiren hırsız önce çevreyi kontrol etti. Kimsenin olmadığını fark eden hırsız önce otomobilin kapısının kilidini açarak tekrardan çevreyi kontrol etti. Otomobil sahibi sesleri duyunca pencereden hırsızı gözetledi ve durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sivil polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada hiçbir şeyden habersiz şekilde otomobil içerisinde yaklaşık 500 TL değerindeki lüks müzik çaları çalmakla uğraşan hırsız polis ekipleri tarafından kaçmak üzereyken suçüstü yakalandı. Kaçmaya çalışan 21 yaşındaki F.S. isimli şahıs polisler tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme çalışması başlattı. Hırsız polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken çalmaya çalıştığı 500 TL değerindeki lüks müzik çalar sahibine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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