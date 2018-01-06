Otomobilden 265 Kilogram Tütün Çıktı

Kahramanmaraş'ta bir otomobilde yapılan aramada 265 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziantep çevre yolundan il merkezine seyir halinde olan bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada 53 poşet halinde 265 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Otomobil içinde bulunan iki kişiye idari işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ