Otomobilden 2,5 kilogram ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece'de, bir araçtan piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan 2,5 kilogram ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Meksika uyruklu şüpheli tutuklandı.