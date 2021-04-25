Otomobilden 2,5 kilogram ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı
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Otomobilden 2,5 kilogram ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de, bir araçtan piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan 2,5 kilogram ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Meksika uyruklu şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece'de, bir araçtan piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan 2,5 kilogram ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Meksika uyruklu şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 23 Mart'ta Küçükçekmece'de bir araçtan içinde küpe, kolye, tektaş yüzük, bileklik, künye, zincir ve tuğraların bulunduğu çantanın çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, Meksika uyruklu şüpheli Juan C. G. H'yi (49) yakaladı.

Güvenlik kamera görüntülerinde oto tamircisinde bekleyen aracın yanına yaklaşan şüphelinin arka kapıyı açarak koltuktaki çantayı alıp kaçtığı anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Otomobilden 2,5 kilogram ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı
Otomobilden 2,5 kilogram ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı
Otomobilden 2,5 kilogram ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı
Otomobilden 2,5 kilogram ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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