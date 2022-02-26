Otomobilden 150 bin TL'lik makine parçalarını çalan hırsız kamaraya takıldı - Haberler

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Otomobilden 150 bin TL'lik makine parçalarını çalan hırsız kamaraya takıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilden 150 bin TL'lik makine parçalarını çalan hırsız kamaraya takıldı

Batman'da bir iş yerinin önünde park halinde duran otomobilden 150 bin TL değerinde makine parçalarını çalan hırsız güvenlik kamarasına takıldı.

BATMAN (İHA) - Batman'da bir iş yerinin önünde park halinde duran otomobilden 150 bin TL değerinde makine parçalarını çalan hırsız güvenlik kamarasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir hırsız, park halinde olan bir otomobilden maddi değeri yaklaşık olarak 150 bin TL değerinde olan makine parçalarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Otomobilden 150 bin TL'lik makine parçalarını çalan hırsız kamaraya takıldı

Otomobilden 150 bin TL'lik makine parçalarını çalan hırsız kamaraya takıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Türk Lirası, Batman, 3. Sayfa, Haberler

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