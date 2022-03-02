Otomobilden 150 bin lira değerinde makine parçalarını çalan hırsız yakalandı - Haberler

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Otomobilden 150 bin lira değerinde makine parçalarını çalan hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilden 150 bin lira değerinde makine parçalarını çalan hırsız yakalandı

Batman'da bir iş yerinin önünde park halinde olan otomobilden 150 bin TL değerinde makine parçalarını çalan hırsız, güvenlik kamaralarının izlenmesiyle tespit edilerek gözaltına alındı.

BATMAN (İHA) - Batman'da bir iş yerinin önünde park halinde olan otomobilden 150 bin TL değerinde makine parçalarını çalan hırsız, güvenlik kamaralarının izlenmesiyle tespit edilerek gözaltına alındı.

İhlas haber Ajansı'nın yaptığı haber üzerine harekete gecen Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başlattığı çalışmalar neticesinde şüpheli Y.G.'yi tespit ederek yakaladı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çamlıtepe Mahallesi TPAO Bulvarı üzerinde meydana gelen Otodan Hırsızlık olayı ile ilgili, olayı gerçekleştiren şahsın Y.G. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Y.G. isimli şahıs savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır" denildi. - BATMAN

Otomobilden 150 bin lira değerinde makine parçalarını çalan hırsız yakalandı

Otomobilden 150 bin lira değerinde makine parçalarını çalan hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Batman, 3. Sayfa, Haberler

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