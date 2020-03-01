Otomobilden 14 kilo 650 gram esrar çıktı
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Otomobilden 14 kilo 650 gram esrar çıktı

Adana'da bir otomobilden 14 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

01.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:13
Otomobilden 14 kilo 650 gram esrar çıktı

'da bir otomobilden 14 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden Adana'ya esrar getirildiği bilgisine ulaştı. bu bilgi üzerine İncirlik Park Alanında önlem aldı. Bir süre sonra gelen şüpheli otomobili durduran polis araçta arama yaptı. Ancak uyuşturucu bulamadı. Bunun üzerine "Pars" adlı uyuşturucu köpeği arama yaptı. Köpek otomobilin yedek lastiği bölümüne tepki verdi. Polis yedek lastiği çıkardığında lastiğin yuvasına konulmuş 14 kilo 650 gram esrar ele geçirdi.


Otomobil sürücüsü Bilal Fatih O. (30) gözaltına alınırken, sorgusunda esrardan haberi olmadığını öne süren zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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