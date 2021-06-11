Otomobilden 12 kilo uyuşturucu çıktı
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Otomobilden 12 kilo uyuşturucu çıktı

Otomobilden 12 kilo uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da polisin bir araçta narkotik köpeği Kiraz ile yaptığı aramada 25 parça halinde 12 kilo 209 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Manisa'da polisin bir araçta narkotik köpeği Kiraz ile yaptığı aramada 25 parça halinde 12 kilo 209 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uygulama yapan Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta narkotik köpeği Kiraz eşliğinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda araç içerisinde 25 parça halinde 12 kilo 209 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MANİSA

Otomobilden 12 kilo uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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