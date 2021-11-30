Otomobilden 1 kilo 246 gram esrar çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilden 1 kilo 246 gram esrar çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobilden 1 kilo 246 gram esrar çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçtan 1 kilo 246 gram esrar çıktı sürücü gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçtan 1 kilo 246 gram esrar çıktı sürücü gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Merkez Yeni Mahalle D-100 karayolu üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde bulunan şüpheli 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 1 kilo 246 gram Esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılırken sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol Şartıyla serbest kaldı. - DÜZCE

Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog gönderdikleri müşterilerden 2 saatine 2.500 TL istemişler

Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog gönderdikleri müşterilerden 2 saatine 2.500 TL istemişler

 İki araç kafa kafaya çarpıştı! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı

İki araç kafa kafaya çarpıştı! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı

 Yolda kaldı diye yardım ettiler ama köylünün ağzını açık bırakan gerçek kayıtlarda ortaya çıktı! Meğerse hırsızmış

Yolda kaldı diye yardım ettiler ama köylünün ağzını açık bırakan gerçek kayıtlarda ortaya çıktı! Meğerse hırsızmış

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title