Otomobilden 1 kilo 246 gram esrar çıktı
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçtan 1 kilo 246 gram esrar çıktı sürücü gözaltına alındı.
DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçtan 1 kilo 246 gram esrar çıktı sürücü gözaltına alındı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Merkez Yeni Mahalle D-100 karayolu üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde bulunan şüpheli 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 1 kilo 246 gram Esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılırken sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol Şartıyla serbest kaldı. - DÜZCE
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog gönderdikleri müşterilerden 2 saatine 2.500 TL istemişler
İki araç kafa kafaya çarpıştı! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı
Yolda kaldı diye yardım ettiler ama köylünün ağzını açık bırakan gerçek kayıtlarda ortaya çıktı! Meğerse hırsızmış
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri