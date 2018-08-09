Otomobildeki Yangına Beton Mikseri Müdahale Etti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeyken motoru yanmaya başlayan otomobil, beton mikserindeki suyla söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Sarıkorkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi üzerinde meydana geldi. Hanife Gelik idaresindeki 67 LA 978 plakalı otomobil, motor kısmından bir anda alev aldı. Otomobili kenara çeken Gelik, itfaiyeye haber verdi. O sırada yoldan geçen beton mikseri sürücüsü durarak yangına müdahale etti. Araçtaki yangın, mikserdeki suyla söndürüldü. Hasar gören otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı. - Zonguldak