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Otomobildeki yangın hasara neden oldu

Otomobildeki yangın hasara neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen otomobil yangınında maddi hasar meydana geldi.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen otomobil yangınında maddi hasar meydana geldi.

Olay, Çarşı Mahallesi sanayi girişinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ait park halindeki İ.Ç.'ye otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Otomobildeki yangın hasara neden oldu

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