Otomobildeki uyuşturucuyu "Nina" buldu

14.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:04

Elazığ'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 5 bin 54 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli görülen bir aracı takibe aldı.



Ekipler, durdurdukları araçtan inerek kaçmaya başlayan K.K. ve S.Ç'yi kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı.



Narkotik köpeği "Nina"nın desteğiyle araçta detaylı arama yapan ekipler, koltuk altlarına gizlenmiş 5 bin 54 uyuşturucu hap ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüphelilerden S.Ç'nin cezaevi firarisi ve uyuşturucu ticaretinden aranmasının da olduğu tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA