Otomobildeki uyuşturucuyu, narkotik köpeği 'Galya' buldu
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Otomobildeki uyuşturucuyu, narkotik köpeği 'Galya' buldu

18.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:39
Otomobildeki uyuşturucuyu, narkotik köpeği 'Galya' buldu

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilin arka koltuğu ve çeşitli bölmelerindeki uyuşturucu, narkotik köpeği Galya'nın tepki vermesiyle bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.Ç., H.T., M.O., M.K. ve Ş.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kadın, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, toplam 900 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar bonzai ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Otomobilin arka koltuğuna ve çeşitli bölmelerine saklanan uyuşturucu maddeler, narkotik köpeği 'Galya' tepki verince bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.


Otomobildeki uyuşturucuyu, narkotik köpeği 'Galya' buldu
Otomobildeki uyuşturucuyu, narkotik köpeği 'Galya' buldu
Otomobildeki uyuşturucuyu, narkotik köpeği 'Galya' buldu
Otomobildeki uyuşturucuyu, narkotik köpeği 'Galya' buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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