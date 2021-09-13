OTOMOBİLDEKİ UYUŞTURUCUYU 'İSKO' BULDU; 2 TUTUKLAMA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OTOMOBİLDEKİ UYUŞTURUCUYU 'İSKO' BULDU; 2 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de polis, başka illerden uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpeği İsko ile yaptığı aramada bagaja gizlenmiş şekilde 1 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

DENİZLİ'de polis, başka illerden uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpeği İsko ile yaptığı aramada bagaja gizlenmiş şekilde 1 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka illerden Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Dün (pazar) operasyon yapan polis ekipleri, içinde iki kişinin bulunduğu otomobil durdurdu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin narkotik köpeği İsko da otomobilin bagajında arama yaptı. İsko'nun tepki verdiği yerde arama yapan polis ekipleri araca gizlenmiş halde 1 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OTOMOBİLDEKİ UYUŞTURUCUYU 'İSKO' BULDU; 2 TUTUKLAMA

OTOMOBİLDEKİ UYUŞTURUCUYU 'İSKO' BULDU; 2 TUTUKLAMA

OTOMOBİLDEKİ UYUŞTURUCUYU 'İSKO' BULDU; 2 TUTUKLAMA

OTOMOBİLDEKİ UYUŞTURUCUYU 'İSKO' BULDU; 2 TUTUKLAMA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

 Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

 Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev Mustafa Şentop
Magazin Ferhan Şensoy
Spor Fatih Terim Ozan Tufan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın Necip Fazıl Kısakürek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: OTOMOBİLDEKİ UYUŞTURUCUYU 'İSKO' BULDU; 2 TUTUKLAMA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 21:59:59. #1.11#