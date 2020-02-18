Otomobildeki uyuşturucuya 5 gözaltı
ADIYAMAN'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada 166 gram eroin ele geçirildi.
ADIYAMAN'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada 166 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 15'nci kilometresinde, plakası açıklanmayan otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, otomobilde 2 paket halinde 166 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobildeki F.K., M.K., M.A, M.K. ve K.Y.'yı gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.