Otomobildeki uyuşturucuya 5 gözaltı

18.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:33

ADIYAMAN'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada 166 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 15'nci kilometresinde, plakası açıklanmayan otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, otomobilde 2 paket halinde 166 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobildeki F.K., M.K., M.A, M.K. ve K.Y.'yı gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: DHA