Bursa'da aracın içerisine zulalanmış 15 kilo esrar ele geçirildi
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Bursa'da aracın içerisine zulalanmış 15 kilo esrar ele geçirildi

07.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:26

- Bursa'da aracın içerisine zulalanmış 15 kilo esrar ele geçirildi Narkotik köpeği Rona'dan kaçamadı Bursa'da bir araçta narkotik köpeği Rona tarafından yapılan aramalarda 15 kilo esrar ele geçirildi.

- Bursa'da aracın içerisine zulalanmış 15 kilo esrar ele geçirildi

Narkotik köpeği Rona'dan kaçamadı

BURSA - Bursa'da bir araçta narkotik köpeği Rona tarafından yapılan aramalarda 15 kilo esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda narkotik köpeği Rona tarafından bir aracın içerisinde 15 kilo 320 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli N.B. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da aracın içerisine zulalanmış 15 kilo esrar ele geçirildi
Bursa'da aracın içerisine zulalanmış 15 kilo esrar ele geçirildi
Bursa'da aracın içerisine zulalanmış 15 kilo esrar ele geçirildi
Bursa'da aracın içerisine zulalanmış 15 kilo esrar ele geçirildi
Bursa'da aracın içerisine zulalanmış 15 kilo esrar ele geçirildi
Bursa'da aracın içerisine zulalanmış 15 kilo esrar ele geçirildi
Bursa'da aracın içerisine zulalanmış 15 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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