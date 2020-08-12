Otomobildeki tartışma kanlı bitti
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Otomobildeki tartışma kanlı bitti

Uşak'ta meydana gelen olayda, bir kişi otomobilde tartıştığı arkadaşını öldürmesinin ardından kayıplara karıştı.

Otomobildeki tartışma kanlı bitti
12.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:29

Uşak'ta meydana gelen olayda, bir kişi otomobilde tartıştığı arkadaşını öldürmesinin ardından kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre olay, Uşak'ın Sarayaltı Mahallesi Seher Cami Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, iki arkadaş olan A.B. ve Alaattin Gündüz (57), 64 BL 198 plakalı otomobilde henüz belli olmayan bir sebepten dolayı tartıştı. Alkolün de etkisiyle tartışma kısa sürede karşılıklı küfürleşmelerle birlikte kavgaya döndü. A.B., sürücü koltuğunda oturan Alaattin Gündüz'ü göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar polis ve ambulansa ihbarda bulundu. İhbarlar sonucunda olay yerine gelen görevliler Alaattin Gündüz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri hayatını kaybeden Gündüz'ü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Öte yandan polis, arkadaşını öldüren A.B.'yi yakalama çalışmalarına başladı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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