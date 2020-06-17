Otomobildeki ruhsatsız tabancayı dedektör köpek buldu
Adıyaman'da durumundan şüphelenerek durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
17.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:02
Adıyaman'da durumundan şüphelenerek durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kentte uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Adıyaman Kahta Karayolunda durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği Miro'nunda katıldığı çalışmada, dedektör köpek araç içerisinde gizlenmiş bölmede ruhsatsız tabanca tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA