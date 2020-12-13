Otomobildeki parmak izinden cinayet çözüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Otomobildeki parmak izinden cinayet çözüldü

13.12.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:50
Otomobildeki parmak izinden cinayet çözüldü

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde geçen ağustos ayında ortadan kaybolan Mert Kayacan'ın otomobili branda çekilmiş ve plakaları sökülmüş halde bulundu.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde geçen ağustos ayında ortadan kaybolan Mert Kayacan'ın otomobili branda çekilmiş ve plakaları sökülmüş halde bulundu. Otomobildeki parmak izlerinden yola çıkan polisin gözaltına aldığı 6 şüpheliden B.A. ile R.K., Kayacan'ı alacak meselesi nedeniyle tabancayla öldürdüklerini itiraf etti. Kayacan'ın cesedi, şüphelilerin gösterdikleri Narlıdere ilçesindeki ormanlık alanda bulundu.

Bayraklı'da yaşayan Mert Kayacan'dan haber alamayan ailesi, 23 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler Kayacan'a ait bir ize ulaşamadı.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nce oluşturulan özel ekip, Kayacan'ın irtibatlı olduğu yaklaşık 50 kişinin ifadesini aldı. Soruşturma kapsamında Kayacan'ın otomobili, Bornova'da üzerine branda çekilmiş ve plakaları sökülmüş halde buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin otomobilden aldığı parmak izleri sonucunda R.K. (25), B.K. (25), F.A. (35), Ü.G. (23), S.K. (24) ve A.S. (26) gözaltına alındı. İlk ifadelerinde Kayacan'ın kaybolmasıyla ilgili bilgileri olmadığını belirten B.A. ile R.K.,  çapraz sorguda suçlarını itiraf etti. Zanlılar, alacak-verecek nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları Kayacan'ı götürdükleri Narlıdere'deki ormanlık alanda tabancayla vurup çukura gömdüklerini itiraf etti. İfadeler üzerine ormanlık alanda inceleme yapan ekipler, Kayacan'ın gömülmüş cesedini buldu. B.A. ve R.K. ise sevk edildikleri adliyede 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

İlgili Haberler

Üzeri brandalı ve plakaları sökülmüş otomobilindeki parmak izi, katil zanlılarını ele verdi
Üzeri brandalı ve plakaları sökülmüş otomobilindeki parmak izi, katil zanlılarını ele verdi
2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
Mecidiye Mahallesi'ndeki metruk bina problemi çözüldü
Mecidiye Mahallesi'ndeki metruk bina problemi çözüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Ersun Yanal Adem Ljajic Abdullah Avcı Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobildeki parmak izinden cinayet çözüldü - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 15:00:39. #1.14#
title