Otomobildeki LPG tankı patladı: 3 yaralı
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Otomobildeki LPG tankı patladı: 3 yaralı

Konya'da bir sanayi sitesinde otomobilin LPG tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

14.11.2019 15:19 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:24
Otomobildeki LPG tankı patladı: 3 yaralı

'da bir sanayi sitesinde otomobilin LPG tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.


Olay, merkez ilçesinde bulunan Eski Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, LPG tamiratı yapılan bir araçta belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada Mevlüt G., Cevheri Y. (24) ve Rıza A. yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vücudunda 1. ve 2. derece yanık bulunan yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle çevredeki iş yerleri ve araçlarda hasar meydana geldi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA
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