Otomobildeki keklerin içinden uyuşturucu çıktı (2)

Otomobildeki keklerin içinden uyuşturucu çıktı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDIBolu'da, otomobil içinde keklerin içine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ile yakalanan Nurettin Taşkıran, Adem Ünal ve Mustafa Özdemir, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30.09.2019 19:17
Otomobildeki keklerin içinden uyuşturucu çıktı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Bolu'da, otomobil içinde keklerin içine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ile yakalanan Nurettin Taşkıran, Adem Ünal ve Mustafa Özdemir, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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