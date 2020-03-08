Otomobildeki kaçak sigaraları 'Ultra' buldu
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Uşak, Güncel

Otomobildeki kaçak sigaraları 'Ultra' buldu

UŞAK'ta polisin, kontrol noktasında durdurduğu otomobilde dedektör köpek 'Ultra' ile yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 210 paket sigara ele geçirildi.

08.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:13
Otomobildeki kaçak sigaraları 'Ultra' buldu

UŞAK'ta polisin, kontrol noktasında durdurduğu otomobilde dedektör köpek 'Ultra' ile yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 210 paket sigara ele geçirildi. 

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, dün sabah Uşak- Ankara yolunda yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine S.D.'nin kullandığı Mardin plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde, özel eğitimli dedektör köpek 'Ultra' ile yapılan aramada, taban kısmına gizlenen 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Otomobil sürücüsü S.D. ile yanındaki M.Ç. ise gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

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