Otomobildeki cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
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Otomobildeki cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

ISPARTA'da park halindeki otomobilde ensesinden ateş edilerek öldürülmüş halde bulunan Hasan Basri Daşdemir (20) cinayeti ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Otomobildeki cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
12.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:46

ISPARTA'da park halindeki otomobilde ensesinden ateş edilerek öldürülmüş halde bulunan Hasan Basri Daşdemir (20) cinayeti ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Binbirevler Mahallesi 243'üncü Cadde'de meydana geldi. 07 TC 150 plakalı otomobilin bir süredir aynı noktada park halinde olduğunu ve içinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede ise cesedin Hasan Basri Daşdemir'e ait olduğu ve ensesinden ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi. 

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise otomobile birkaç metre uzaklıktaki otluk alanda tabanca bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Taşdemir'in cesedi, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Daşdemir'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatan polis, en son telefonla görüştüğü 3 kişiyi gözaltına aldı. 3 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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