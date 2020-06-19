Otomobildeki cinayetin zanlısı yakalandı (2)
TUTUKLANDIIsparta'da, park halindeki otomobilde ensesinden vurularak öldürülmüş halde bulunan Hasan Basri Daşdemir'in katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Kaya, sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
19.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:16
TUTUKLANDI
Isparta'da, park halindeki otomobilde ensesinden vurularak öldürülmüş halde bulunan Hasan Basri Daşdemir'in katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Kaya, sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Kaynak: DHA