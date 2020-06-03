Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da, dün hareket halindeki otomobilde arkadaşı Hayrullah Çalışmaz'ı (54), tabancayla vurarak öldüren Fikret Fidan (53), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi.
03.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:14
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da, dün hareket halindeki otomobilde arkadaşı Hayrullah Çalışmaz'ı (54), tabancayla vurarak öldüren Fikret Fidan (53), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi.
Semih ŞAHİN-Derya EVREN/BURSA,
Kaynak: DHA