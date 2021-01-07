Otomobildeki çakmaz gazı patladı: 2 yaralı
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Otomobildeki çakmaz gazı patladı: 2 yaralı

07.01.2021 02:56 | Son Güncelleme: 07.01.2021 03:02
Otomobildeki çakmaz gazı patladı: 2 yaralı

ADANA'da seyir halindeki otomobilde sızıntı yapan çakmak gazı, sürücünün sigara yakmak için çakmağı ateşlemesiyle patladı.

ADANA'da seyir halindeki otomobilde sızıntı yapan çakmak gazı, sürücünün sigara yakmak için çakmağı ateşlemesiyle patladı. Sürücü Halil Sarıtaş ve yanındaki Nadir Özcan, patlama sırasında yüzlerinden hafif şekilde yaralandı. Patlamanın Emniyet Müdürlüğü Bakım Onarım Şube Müdürlüğü önünde meydana gelmesi ve sürücünün uyarılara rağmen yoluna devam etmesi polisi kısa süreliğine alarma geçirdi.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi.  Mahallede bulunan Emniyet Müdürlüğü Bakım Onarım Şube Müdürlüğü önünden geçen Halil Sarıtaş yönetimindeki 34 JU 2719 plakalı otomobilde patlama meydana geldi. Müdürlükteki çevre koruma polisleri, patlamaya rağmen hareket etmeye devam eden otomobile durması için uyarıda bulundu. Ancak, patlama nedeniyle panikleyen Sarıtaş, otomobili sürmeye devam etti.

POLİS ALARMA GEÇTİÇevre koruma polislerinin durumu telsiz ile bildirmesi üzere bölgeye Terörle Mücadele (TEM) ve Özel Harekat Şubeleri ile devriye ekiplerde görevli polisler sevk edildi. Çevrede yapılan araştırmada otomobil, 46189 Sokak'ta park halinde bulundu. Otomobil sürücüsü Sarıtaş ve yanındaki Özcan, polislerin geldiğini fark edince, evden çıkıp, yanlarına gitti. Otomobilde ve evde arama yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.İki kişinin verdikleri ifadede, otomobilde sızıntı yapan çakmak gazını fark etmediklerini, Sarıtaş'ın sigara yakmak için çakmağını ateşlemesi sonucu patlamanın meydana geldiğini ve şoka girip, korktukları için de polisin 'dur' ihtarına riayet etmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından yüzlerinden hafif şekilde yaralanan Sarıtaş ve Özcan, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Otomobildeki çakmaz gazı patladı: 2 yaralı
Otomobildeki çakmaz gazı patladı: 2 yaralı
Otomobildeki çakmaz gazı patladı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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