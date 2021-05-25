Otomobildeki alevleri söndürmek için sürücüler yardıma koştu

Ali Kerem BENGİ / KARTAL'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Ali Kerem BENGİ/ KARTAL'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü bir anda yanmaya başlayan otomobilini yolun kenarına çekerken, yoldan geçen sürücüler de yangın tüpleri ile yardıma koştu.

Kartal Köprüsü'nde seyir halinde ilerleyen Ali Yücel'in kullandığı 34 VM 6250 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda alevler çıkmaya başladı. Ön taraftan çıkan dumanları gören sürücü Ali Yücel, otomobili yolun kenarına çekerek alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yanan otomobilini söndürmeye çalışan sürücüye, o esnada yoldan geçen diğer sürücüler de yangın tüpleri yardım etti. Otomobilin ön kaputunu açarak söndürmek isteyen sürücüler, başarılı olamayınca itfaiyeyi beklediler. Otomobilin motor kısmı alev alev yanarken, kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilde büyük çaplı hasar oluştu.İtfaiye ekiplerine motoru yeni yaptırdığını belirten Ali Yücel, "Bir baktım duman çıkıyor. Arabadan çıktım kaputu açamadım. O anda hareket halindeydim. Hemen kenara çektim. Yangın tüpü ile söndürmeye çalıştık ama sonuç alamadık" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı